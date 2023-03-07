Тарабаев Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тарабаев Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Попова Александра Ивановна
Камышево, Белоярский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область