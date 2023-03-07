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Тарабаев Александр Георгиевич

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Место рождения

Вьюхино, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Вьюхино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Тарабаев Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Попова Александра Ивановна

Камышево, Белоярский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Ивановна

Смерть
1943
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
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