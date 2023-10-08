Талипова Салтанат Капаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипова Салтанат Капаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1968

Отец: Талипов Капар Талипович

Мать: Мухаммедиева Кеңеш Жапаркуловна

Рождение ребёнка
22.12.1991

Дочь: Токтобекова Нуржамал Токтобековна

Отец ребёнка: Бекбоев Токтобек Сабирдинович

Рождение ребёнка
28.05.1996

Дочь: Токтобекова Алтынай Токтобековна

Отец ребёнка: Бекбоев Токтобек Сабирдинович

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Токтобекова Айзада Токтобековна

Отец ребёнка: Бекбоев Токтобек Сабирдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекбоев Токтобек Сабирдинович

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