Талипова Салтанат Капаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1968
Рождение ребёнка
22.12.1991
Дочь: Токтобекова Нуржамал Токтобековна
Отец ребёнка: Бекбоев Токтобек Сабирдинович
Рождение ребёнка
28.05.1996
Дочь: Токтобекова Алтынай Токтобековна
Отец ребёнка: Бекбоев Токтобек Сабирдинович
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Токтобекова Айзада Токтобековна
Отец ребёнка: Бекбоев Токтобек Сабирдинович
Бракосочетание
Неизвестно