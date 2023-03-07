(Чувашева) Мавра Федоровна
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Чувашев Федор Антонович
Мать: Чувашева Пелагея Иванова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно