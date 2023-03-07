(Чувашева) Мавра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чувашева) Мавра Федоровна

(Чувашева) Мавра Федоровна

avatar

Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Чувашев Федор Антонович

Мать: Чувашева Пелагея Иванова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close