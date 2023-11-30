Молчанова (Яблокова) Ангелина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1902
Дата смерти13.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1902
Рождение ребёнка
27.02.1925
Дочь: Серегина Галина Константиновна
Отец ребёнка: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)
Рождение ребёнка
14.06.1927
Дочь: Гурылева Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)
Рождение ребёнка
27.11.1933
Сын: Молчанов Валерий Константинович
Отец ребёнка: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)
Рождение ребёнка
10.03.1937
Дочь: Жукова Альбина Константиновна
Отец ребёнка: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1980
Похороны
Неизвестно
Кладбище