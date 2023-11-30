Молчанова (Яблокова) Ангелина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Яблокова) Ангелина Георгиевна

Место рождения

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.01.1902

Дата смерти

13.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1902

Отец: Яблоков Георгий Федорович

Мать: Яблокова Анна Гавриловна

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.02.1925

Дочь: Серегина Галина Константиновна

Отец ребёнка: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.06.1927

Дочь: Гурылева Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.11.1933

Сын: Молчанов Валерий Константинович

Отец ребёнка: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.03.1937

Дочь: Жукова Альбина Константиновна

Отец ребёнка: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)

Место жительства
Неизвестно
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
13.12.1980
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Кладбище
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