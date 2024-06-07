Суркова (Ларькина) Анна Григорьевна 19.12.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суркова (Ларькина) Анна Григорьевна

Место рождения

Нижегородская (Горьковская) обл., Починковский р-н, с. Байково

Дата рождения

19.12.1921

Дата смерти

16.09.1987

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921

Отец: Ларькин Григорий Фёдорович

Мать: Марфа Степановна

Нижегородская (Горьковская) обл., Починковский р-н, с. Байково
Смерть
16.09.1987
с. Байково (Россия, Нижегородская обл. с. Байково)

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