Суркова (Ларькина) Анна Григорьевна
Место рожденияНижегородская (Горьковская) обл., Починковский р-н, с. Байково
Дата рождения19.12.1921
Дата смерти16.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921
Отец: Ларькин Григорий Фёдорович
Мать: Марфа Степановна
Нижегородская (Горьковская) обл., Починковский р-н, с. Байково
Смерть
16.09.1987
с. Байково (Россия, Нижегородская обл. с. Байково)