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Rurikid Rogvolod Rogvolodovich

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

Около 1100

Дата смерти

После 1137

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

До 1129 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1100

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
До 1129

Дочь: Maria Vasilkovna

Мать ребёнка: N Iziaslavovna

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
1143

Жена: N Iziaslavovna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1137
Константинополь, Византийская Империя