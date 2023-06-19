Rurikid Rogvolod Rogvolodovich
Место рождения
Дата рожденияОколо 1100
Дата смертиПосле 1137
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1100
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1129
Дочь: Maria Vasilkovna
Мать ребёнка: N Iziaslavovna
Бракосочетание
1143
Жена: N Iziaslavovna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1137
Константинополь, Византийская Империя