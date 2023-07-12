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Кожанов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1871

Отец: Кожанов Яков Ефимович

Мать: Гликерия Прохоровна

Бракосочетание
1890

Жена: Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кожанов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
09.08.1903

Сын: Кожанов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Кожанов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна

Смерть
Неизвестно