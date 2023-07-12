Кожанов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1871
Отец: Кожанов Яков Ефимович
Мать: Гликерия Прохоровна
Бракосочетание
1890
Жена: Пелагея Корнилиевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна
Рождение ребёнка
09.08.1903
Сын: Кожанов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна
Рождение ребёнка
21.11.1909
Сын: Кожанов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Корнилиевна
Смерть
Неизвестно