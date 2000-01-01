Саечникова (Носова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова (Носова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1875

Дата смерти

26.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1875

Отец: Носов Александр Алексеевич

Мать: Носова Александра Марковна

Рождение ребёнка
06.11.1893

Дочь: Савинова Фектиста Васильевна

Отец ребёнка: Саечников Василий Иванович

Бракосочетание
1893

Муж: Саечников Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1904

Сын: Саечников Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Саечников Василий Иванович

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1909

Дочь: Пугина Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Саечников Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1913

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Саечников Василий Иванович

Смерть
26.12.1952
г. Семенов Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
на кукушкином бугре. Семёнов
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