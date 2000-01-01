Саечникова (Носова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1875
Дата смерти26.12.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1875
Рождение ребёнка
06.11.1893
Дочь: Савинова Фектиста Васильевна
Отец ребёнка: Саечников Василий Иванович
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
13.04.1904
Сын: Саечников Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Саечников Василий Иванович
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1909
Дочь: Пугина Евстолия Васильевна
Отец ребёнка: Саечников Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1913
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Саечников Василий Иванович
Смерть
26.12.1952
г. Семенов Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
на кукушкином бугре. Семёнов