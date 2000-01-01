Аверина (Хлынова) Ираида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Хлынова) Ираида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1917

Отец: Хлынов Василий Степанович

Мать: Хлынова Арина(Ирина) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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