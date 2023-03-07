Шибанова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шибанов Александр Степанович

Отец ребёнка: Шибанов Степан Дмитриевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шибанов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Шибанов Степан Дмитриевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Шибанов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шибанов Степан Дмитриевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибанов Степан Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1948
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