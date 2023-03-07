Шибанова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шибанов Александр Степанович
Отец ребёнка: Шибанов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шибанов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Шибанов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шибанов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Шибанов Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1948