Вакин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1952
Дата смерти29.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1952
Рождение ребёнка
07.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беша Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2001
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район