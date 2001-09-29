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Вакин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1952

Дата смерти

29.09.2001

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1944 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1952

Отец: Вакин Алексей Михайлович

Мать: Вакина Руфина Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беша Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2001
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район
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