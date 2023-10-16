Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Крупин Дмитрий Константинов

Отец ребёнка: Крупин Константин Федоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Крупин Александр Константинов

Отец ребёнка: Крупин Константин Федоров

Рождение ребёнка
1860

Сын: Крупин Иван Константинов

Отец ребёнка: Крупин Константин Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Константин Федоров

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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