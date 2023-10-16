Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Крупин Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Крупин Константин Федоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Крупин Александр Константинов
Отец ребёнка: Крупин Константин Федоров
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Крупин Константин Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно