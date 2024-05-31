Нилантьева/Милантьева/Полякова (Абросимова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения17.10.1830
Дата смерти27.07.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1830
Отец: Абросимов Прохор
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1850
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853
Рождение ребёнка
14.02.1856
Сын: Поляков Федор
Отец ребёнка: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/
Рождение ребёнка
Около 1861
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1869
Дочь: (Милантьева) Матрёна Милантьева/
Отец ребёнка: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/
Рождение ребёнка
01.07.1872
Сын: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Отец ребёнка: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/
Смерть
27.07.1906
Причина смерти: Желтуха
Похороны
Неизвестно