Нилантьева/Милантьева/Полякова (Абросимова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилантьева/Милантьева/Полякова (Абросимова) Пелагея

Место рождения

Ближнево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

17.10.1830

Дата смерти

27.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1830

Отец: Абросимов Прохор

Мать: не указана

Ближнево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853

Сын: Поляков / Милантьев / Нилантьев Иван Милантьев / Нилантьев/

Отец ребёнка: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/

Рождение ребёнка
14.02.1856

Сын: Поляков Федор

Отец ребёнка: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Поляков-Милантьев Василий

Отец ребёнка: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1869

Дочь: (Милантьева) Матрёна Милантьева/

Отец ребёнка: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1872

Сын: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Отец ребёнка: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
27.07.1906
Борисово, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Желтуха
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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