Орлов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918

Отец: Орлов Николай Ильин

Мать: Орлова Надежда Ананьевна

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