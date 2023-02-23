Наталья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Афонасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Место жительства
1858
5
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно