Наталья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Афонасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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