Анурьев Матвей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурьев Матвей Андреевич

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Место рождения

Podolets, Sheksninsky District, Vologda Oblast, Russia

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Анурьев Андрей

Мать: Анурьев ?

Podolets, Sheksninsky District, Vologda Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1809

Сын: Анурьев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Анурьева Марья

Рождение ребёнка
13.04.1816

Дочь: Орнатская Хиония Матвеевна

Мать ребёнка: Анурьева Марья

погост Здвиженский, Вологодская губерния, Российская империя
первая половина 1818
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра Матвеева

Мать ребёнка: Анурьева Марья

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Подолец, Россия
Смерть
Неизвестно
Подолец, Россия
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