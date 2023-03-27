Анурьев Матвей Андреевич
Место рожденияPodolets, Sheksninsky District, Vologda Oblast, Russia
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Анурьев Андрей
Мать: Анурьев ?
Podolets, Sheksninsky District, Vologda Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Анурьева Марья
Рождение ребёнка
13.04.1816
Дочь: Орнатская Хиония Матвеевна
Мать ребёнка: Анурьева Марья
погост Здвиженский, Вологодская губерния, Российская империя
первая половина 1818
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра Матвеева
Мать ребёнка: Анурьева Марья
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Подолец, Россия
Смерть
Неизвестно
Подолец, Россия