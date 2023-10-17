(Орловская) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Орловская) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1918

Дата смерти

07.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918

Отец: Орловский Андрей Кондратьевич

Мать: Орловская Акулина

Рождение ребёнка
08.04.1938

Дочь: Канцур Нина

Отец ребёнка: Демиденко Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.09.1940

Дочь: Шкурат Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Демиденко Николай Михайлович

По документам
Рождение ребёнка
12.09.1941

Дочь: Кудрявец Лидия

Отец ребёнка: Демиденко Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кекало Алексей

Отец ребёнка: Кекало Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кекало Василий Федорович

Смерть
07.04.1982
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