(Орловская) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1918
Дата смерти07.04.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918
Отец: Орловский Андрей Кондратьевич
Мать: Орловская Акулина
Рождение ребёнка
08.04.1938
Дочь: Канцур Нина
Отец ребёнка: Демиденко Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.09.1940
Дочь: Шкурат Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Демиденко Николай Михайлович
По документам
Рождение ребёнка
12.09.1941
Дочь: Кудрявец Лидия
Отец ребёнка: Демиденко Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кекало Алексей
Отец ребёнка: Кекало Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1982