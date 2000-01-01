(Малышев) Лепестинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышев) Лепестинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Малышев Егор

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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