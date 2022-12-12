Воробьёв Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Алексей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.

Дочь: Воробьёва Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Александра Стефановна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Александра Стефановна

Смерть
Неизвестно
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