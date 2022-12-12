Воробьёв Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.
Дочь: Воробьёва Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Александра Стефановна
Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно