Красникова (Красникова) Настасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1841
Отец ребёнка: Красников Косьма
Рождение ребёнка
1858
Сын: Красников Михаил
Отец ребёнка: Красников Косьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Тит
Отец ребёнка: Красников Косьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Василий
Отец ребёнка: Красников Косьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Афанасий
Отец ребёнка: Красников Косьма
Смерть
Неизвестно