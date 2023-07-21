Красникова (Красникова) Настасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова (Красникова) Настасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1841

Сын: Красников Ефим (Ефимий?)

Отец ребёнка: Красников Косьма

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Красников Михаил

Отец ребёнка: Красников Косьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Тит

Отец ребёнка: Красников Косьма

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Василий

Отец ребёнка: Красников Косьма

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Афанасий

Отец ребёнка: Красников Косьма

Смерть
Неизвестно