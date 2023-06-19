Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1899 ст.
Отец: Василий Диомидович
Мать: Агафия Савельевна
Афанасьевская церковь 16.11.1899 Чермы Екатерина Васильевна Чермы крестьянин Василий Димомидович Чермы жена Агапия Саввина Иванщины запасной рядовой лейб-гвардии уланского полка из крестьян Тимоф... Показать все
Смерть
Неизвестно