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Екатерина Васильевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.11.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
16.11.1899 ст.

Отец: Василий Диомидович

Мать: Агафия Савельевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 16.11.1899 Чермы Екатерина Васильевна Чермы крестьянин Василий Димомидович Чермы жена Агапия Саввина Иванщины запасной рядовой лейб-гвардии уланского полка из крестьян Тимоф... Показать все
Смерть
Неизвестно