Шумилина (Синюгина) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения19.02.1947
Дата смерти31.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1947
Рождение ребёнка
26.01.1967
Дочь: Жирнова Елена Петровна
Отец ребёнка: Дубинин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1982
Дочь: Усачева Анна Викторовна
Отец ребёнка: Шумилин Виктор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.2021