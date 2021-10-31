Шумилина (Синюгина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилина (Синюгина) Галина Александровна

Место рождения

Озерки, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

19.02.1947

Дата смерти

31.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1947

Отец: Синюгин Александр Яковлевич

Мать: Синюгина Варвара Гавриловна

Озерки, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.01.1967

Дочь: Жирнова Елена Петровна

Отец ребёнка: Дубинин Петр Васильевич

Щигры, город Щигры, Курская область
Рождение ребёнка
03.10.1982

Дочь: Усачева Анна Викторовна

Отец ребёнка: Шумилин Виктор Георгиевич

Щигры, город Щигры, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилин Виктор Георгиевич

Смерть
31.10.2021
Щигры, город Щигры, Курская область
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