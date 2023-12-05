Тонкова Любовь Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1873 ст.
Отец ребёнка: Тонковъ Пётръ Iаковлевъ
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Смерть
Неизвестно