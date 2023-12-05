Тонкова Любовь Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкова Любовь Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1873 ст.

Сын: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Отец ребёнка: Тонковъ Пётръ Iаковлевъ

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонковъ Пётръ Iаковлевъ

Место жительства
Неизвестно
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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