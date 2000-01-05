Качурина (Столярова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурина (Столярова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Федоровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.01.1923

Дата смерти

05.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1923

Отец: Столяров Михаил Куприянович

Мать: Столярова Арина Агеевна

Федоровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.04.1952

Дочь: Пузакова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Качурин Александр Максимович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.04.1956

Сын: Качурин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Качурин Александр Максимович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качурин Александр Максимович

Смерть
05.01.2000
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