Качурина (Столярова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.01.1923
Дата смерти05.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1923
Рождение ребёнка
18.04.1952
Дочь: Пузакова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Качурин Александр Максимович
Рождение ребёнка
17.04.1956
Сын: Качурин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Качурин Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2000