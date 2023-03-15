Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунтина ?

Бунтина ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бунтин Яков

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Яков

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бунтин Михаил

Отец ребёнка: Бунтин Яков

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Яков

Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бунтин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Яков

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close