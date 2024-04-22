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Щинов Анатолий Трофимович

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

08.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Щинов Трофим Петрович

Мать: Щинова Евстолья Фоминична

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Военная служба
?.08.1940
Майор
Рождение ребёнка
20.10.1946

Дочь: Кирпа Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Щинова Александра Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щинов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Щинова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щинова Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан
Переезд с родителями в Ташкент
Смерть
08.07.1990
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