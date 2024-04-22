Щинов Анатолий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти08.07.1990
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Щинов Трофим Петрович
Военная служба
?.08.1940
Майор
Рождение ребёнка
20.10.1946
Дочь: Кирпа Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Щинова Александра Ивановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щинова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан
Переезд с родителями в Ташкент
Смерть
08.07.1990