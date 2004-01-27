Усолкина (Артемьева) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1923
Дата смерти27.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1946
Сын: Усолкин Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Усолкин Вениамин Романович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.1949
Сын: Усолкин Виктор Вениаминович
Отец ребёнка: Усолкин Вениамин Романович
Смерть
27.01.2004
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Причина смерти: Сердечный приступ