Усолкина (Артемьева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсолкина (Артемьева) Александра Петровна

Усолкина (Артемьева) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1923

Дата смерти

27.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1946

Сын: Усолкин Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Усолкин Вениамин Романович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.1949

Сын: Усолкин Виктор Вениаминович

Отец ребёнка: Усолкин Вениамин Романович

Смерть
27.01.2004
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close