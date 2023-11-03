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Пигалев Фома Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Пиголев Тихон Семенов

Мать: Пиголева Устинья Семенова

Бракосочетание
30.10.1777

Жена: Пиголева Матрона Осипова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
15.01.1780

Сын: Пигалев Ефим Фомин

Мать ребёнка: Пиголева Матрона Осипова

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Гдеева? Федосья Фомина

Мать ребёнка: Пиголева Матрона Осипова

Смерть
Неизвестно
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