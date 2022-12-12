Романцов Прокофий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцов Прокофий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романцова Анна Степановна

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романцова Ефросиния Прокофевна

Мать ребёнка: Романцова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романцова Александра Прокофевна

Мать ребёнка: Романцова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романцова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романцова Матрена Прокофевна

Мать ребёнка: Романцова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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