Рачкаускене (Пономаренко) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1963
Бракосочетание
26.11.1983
Рождение ребёнка
27.07.1984
Дочь: Зинкина Виктория Владовна
Отец ребёнка: Рачкаускас Владас Зигмович
Рождение ребёнка
15.07.1988
Дочь: Селина Янина Владовна
Отец ребёнка: Рачкаускас Владас Зигмович
Рождение ребёнка
17.11.1989
Сын: Рачкаускас Ромас Владович
Отец ребёнка: Рачкаускас Владас Зигмович