Рачкаускене (Пономаренко) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкаускене (Пономаренко) Елена Анатольевна

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Место рождения

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

24.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1963

Отец: Пономаренко Анатолий Иванович

Мать: Пономаренко Полина Павловна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
26.11.1983

Муж: Рачкаускас Владас Зигмович

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.07.1984

Дочь: Зинкина Виктория Владовна

Отец ребёнка: Рачкаускас Владас Зигмович

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.07.1988

Дочь: Селина Янина Владовна

Отец ребёнка: Рачкаускас Владас Зигмович

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1989

Сын: Рачкаускас Ромас Владович

Отец ребёнка: Рачкаускас Владас Зигмович

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