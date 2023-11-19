Онопко Параскева Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко Параскева Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Онопко Никита Терентьевич

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Онопко Василий Никитич

Отец ребёнка: Онопко Никита Терентьевич

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Онопко Никита Терентьевич

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Никита Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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