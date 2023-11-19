Онопко Параскева Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Онопко Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Онопко Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Онопко Никита Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно