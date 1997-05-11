Голодова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодова Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1997

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1997

Отец: Голодов Дммитрий Викторович

Мать: Голодова Ирина Петровна

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