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Махнев Владимир Евгеньевич
Махнев Владимир Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1957
Пол
Мужской
Отец
Махнев Евгений Демидович
1928 г.р.
Мать
Махнева (Борцова) Надежда Андреевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1957
Отец:
Махнев Евгений Демидович
Мать:
Махнева Надежда Андреевна
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