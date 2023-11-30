Георгиу Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Георгиу Петр
Мать: не указана
Арест
22.12.1937
Рождение ребёнка
26.04.1938
Сын: Георгиу Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Георгиу Анна Николаевна
Осуждение
10.10.1938
Реабилитация осужденного
26.05.1989
Работа или профессия
Неизвестно
Швейная ф-ка, нач. отд.
Смерть
Неизвестно