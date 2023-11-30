Георгиу Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргиу Николай Петрович

Георгиу Николай Петрович

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Георгиу Петр

Мать: не указана

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Арест
22.12.1937
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.04.1938

Сын: Георгиу Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Георгиу Анна Николаевна

Осуждение
10.10.1938
Реабилитация осужденного
26.05.1989
Работа или профессия
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Швейная ф-ка, нач. отд.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close