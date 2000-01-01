Болдырев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

04.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Болдырев Владимир

Мать: не указана

Смерть
04.08.1943
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