Емельянова Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Нина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Степан

Мать: Колесникова Августина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.10.1983

Сын: Толстошеев Александр Александрович

Отец ребёнка: Толстошеев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстошеева Марина Александровна

Отец ребёнка: Толстошеев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстошеев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Толстошеев Александр Павлович

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