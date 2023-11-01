Емельянова Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Степан
Рождение ребёнка
07.10.1983
Сын: Толстошеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Толстошеев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстошеева Марина Александровна
Отец ребёнка: Толстошеев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстошеев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Толстошеев Александр Павлович