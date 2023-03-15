Божко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1969
Дочь: Божко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Черных Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1979
Сын: Божко Олег Иванович
Мать ребёнка: Черных Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно