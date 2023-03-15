Божко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1969

Дочь: Божко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Черных Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1979

Сын: Божко Олег Иванович

Мать ребёнка: Черных Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно
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