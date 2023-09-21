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Горбунов Яков Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Горбунов Семен Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1862

Сын: Горбунов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
01.08.1864

Дочь: Будахина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
11.08.1871

Дочь: Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Наталья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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