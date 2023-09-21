Горбунов Яков Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Горбунов Семен Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1862
Сын: Горбунов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
01.08.1864
Дочь: Будахина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
11.08.1871
Дочь: Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно