Кузнецов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903
Отец: Кузнецов Петр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Кузнецов Павел Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Предп Ефросинья Кондратьевна
Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Александроана
Мать ребёнка: Кузнецова Предп Ефросинья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
114 сп 22 А КалФ (114 сп, 22 А КалФ, 22 А, КалФ); 44 зсп 3 зсбр (44 зсп, 3 зсбр); 44 зсп (44 зсп)
Смерть
Неизвестно