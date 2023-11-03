Кузнецов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр Петрович

Кузнецов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903

Отец: Кузнецов Петр Федорович

Мать: Кузнецова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кузнецов Павел Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Предп Ефросинья Кондратьевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Александроана

Мать ребёнка: Кузнецова Предп Ефросинья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Предп Ефросинья Кондратьевна

Военная служба
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
114 сп 22 А КалФ (114 сп, 22 А КалФ, 22 А, КалФ); 44 зсп 3 зсбр (44 зсп, 3 зсбр); 44 зсп (44 зсп)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close