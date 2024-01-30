Utter (Treksler) Leenu
Место рожденияKarinu (Kardina), Järvamaa, Estland
Дата рождения08.04.1843
Дата смерти27.04.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1843
Отец: Treksler Jürri
Бракосочетание
30.04.1867
Муж: Utter Jüri
Рождение ребёнка
30.08.1872
Сын: Utter Otto
Отец ребёнка: Utter Jüri
Рождение ребёнка
25.09.1874
Сын: Utter Juhan
Отец ребёнка: Utter Jüri
Рождение ребёнка
17.08.1877
Дочь: Kreek (Utter) Anna-Maria
Отец ребёнка: Utter Jüri
Смерть
27.04.1919