Utter (Treksler) Leenu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Utter (Treksler) Leenu

Место рождения

Karinu (Kardina), Järvamaa, Estland

Дата рождения

08.04.1843

Дата смерти

27.04.1919

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1817 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

1872 г.р.
1874 г.р.
1877 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1843

Отец: Treksler Jürri

Мать: Treksler (Nimeister) Madli

Бракосочетание
30.04.1867

Муж: Utter Jüri

Рождение ребёнка
30.08.1872

Сын: Utter Otto

Отец ребёнка: Utter Jüri

Рождение ребёнка
25.09.1874

Сын: Utter Juhan

Отец ребёнка: Utter Jüri

Рождение ребёнка
17.08.1877

Дочь: Kreek (Utter) Anna-Maria

Отец ребёнка: Utter Jüri

Смерть
27.04.1919

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