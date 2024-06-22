(Колпаков) Екатерина Евфимова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Колпаков) Екатерина Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Антоний Михайлов

Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Колпаков Иосиф Антонов

Отец ребёнка: Колпаков Антоний Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Колпакова) Феодосия Антониева

Отец ребёнка: Колпаков Антоний Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1887

Сын: Колпаков Иоанн Антониев

Отец ребёнка: Колпаков Антоний Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Снегирев (Колпакова) Анастасия Антониева

Отец ребёнка: Колпаков Антоний Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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