(Колпаков) Екатерина Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1878
Отец ребёнка: Колпаков Антоний Михайлов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Колпакова) Феодосия Антониева
Отец ребёнка: Колпаков Антоний Михайлов
Рождение ребёнка
12.06.1887
Отец ребёнка: Колпаков Антоний Михайлов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Снегирев (Колпакова) Анастасия Антониева
Отец ребёнка: Колпаков Антоний Михайлов