d’Evreux (d’Evreux) Marie
Место рожденияEvreux Normandie
Дата рожденияОколо 1303
Дата смерти31.10.1335
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1303
Отец: De France Louis
Мать: D’Artois Marguerite
Evreux Normandie
Бракосочетание
Около 19.01.1311
Tervueren,Brabant,,Belgium
Рождение ребёнка
09.02.1323
Дочь: De Male Flanders Nevers Margaretha
Отец ребёнка: Van Brabant Jan Triumfator'
Flanders Belgium
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.10.1335
Male,Sainte Croix Flandre