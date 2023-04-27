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d’Evreux (d’Evreux) Marie

Место рождения

Evreux Normandie

Дата рождения

Около 1303

Дата смерти

31.10.1335

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1303

Отец: De France Louis

Мать: D’Artois Marguerite

Evreux Normandie
Бракосочетание
Около 19.01.1311

Муж: Van Brabant Jan Triumfator'

Tervueren,Brabant,,Belgium
Рождение ребёнка
09.02.1323

Дочь: De Male Flanders Nevers Margaretha

Отец ребёнка: Van Brabant Jan Triumfator'

Flanders Belgium
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.10.1335
Male,Sainte Croix Flandre