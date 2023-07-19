Василина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилина Ивановна

Василина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2023

Отец: Иван

Мать: Касьянова Анна Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close