Носков Александр Николаевич 12.03.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1956

Дата смерти

07.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956

Отец: Носков Николай Васильевич

Мать: Носкова София

Рождение ребёнка
20.02.1984

Дочь: Луговкина (Носкова) Наталья

Мать ребёнка: Носкова (Корякина) Ольга Алексеевна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
07.09.2019

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