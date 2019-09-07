Носков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1956
Дата смерти07.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956
Отец: Носков Николай Васильевич
Мать: Носкова София
Рождение ребёнка
20.02.1984
Дочь: Луговкина (Носкова) Наталья
Мать ребёнка: Носкова (Корякина) Ольга Алексеевна
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
07.09.2019