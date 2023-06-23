Кицис Ханна Юдковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кицис Розалия Исаевна
Отец ребёнка: Кицис Исай Пинкусович (?)
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кицис Ефим Исаевич
Отец ребёнка: Кицис Исай Пинкусович (?)
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кицис Семен Исаевич
Отец ребёнка: Кицис Исай Пинкусович (?)
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Кицис Исай Пинкусович (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кицис Елизавета Исаевна
Отец ребёнка: Кицис Исай Пинкусович (?)
Смерть
Неизвестно