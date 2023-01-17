Ерёменко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёменко Андрей Иванович

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Место рождения

с. Марковка, Екатеринославская губерния

Дата рождения

14.10.1892

Дата смерти

19.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Марковка, Екатеринославская губерния
Место жительства
С 1892
с. Марковка, Екатеринославская губерния
Место жительства
По 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940
Дальний Восток
Место жительства
С 1945 по 1946
Прикарпатский ВО
Место жительства
С 1946 по 1953
Западно-Сибирский ВО
Место жительства
С 1953 по 1958
Северо-Кавказский ВО
Смерть
19.11.1970
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1970
Москва, город федерального значения Москва
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