Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Вассерман Иосиф

Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)

Рождение ребёнка
20.08.1906

Дочь: Гитель

Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)

Иркутск
Фонд 789 опись 1дело 64 = 1907 г.
Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: Шима

Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)

Рождение ребёнка
16.12.1908

Дочь: Рахиль

Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)

Иркутск
Фонд 789 опись 1 дело 70 = 1909 г.
Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Вассерман Авраам

Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)

Рождение ребёнка
11.10.1915

Дочь: Лея

Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)

Рождение ребёнка
16.05.1918

Сын: Вассерман Цаллель

Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вассерман Цаллал (Савелий)

Смерть
Неизвестно
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