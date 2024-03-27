Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Вассерман Иосиф
Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)
Рождение ребёнка
20.08.1906
Дочь: Гитель
Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)
Иркутск
Фонд 789 опись 1дело 64 = 1907 г.
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: Шима
Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)
Рождение ребёнка
16.12.1908
Дочь: Рахиль
Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)
Иркутск
Фонд 789 опись 1 дело 70 = 1909 г.
Рождение ребёнка
29.11.1912
Сын: Вассерман Авраам
Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)
Рождение ребёнка
11.10.1915
Дочь: Лея
Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)
Рождение ребёнка
16.05.1918
Сын: Вассерман Цаллель
Отец ребёнка: Вассерман Цаллал (Савелий)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно