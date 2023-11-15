Петренко Семен Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Семен Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петренко Трофим Григорьевич

Мать: Петренко Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь Захаровна

живет в Минске
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь Захаровна

живет в минске
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Захаровна

Смерть
Неизвестно
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