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Широкова (Павлова) Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Павлов Алексей Семёнович

Мать: Бачурина Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Широков Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.07.1931

Сын: Широков Николай Павлович

Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.10.1934

Дочь: (Широкова) Людмила Павловна

Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.11.1937

Дочь: (Широкова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.08.1945

Сын: Широков Александр Павлович

Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич

Павлино, Балашиха, Московская область
Смерть
1980

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