Широкова (Павлова) Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1929
Сын: Широков Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.07.1931
Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1934
Дочь: (Широкова) Людмила Павловна
Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1937
Дочь: (Широкова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.08.1945
Сын: Широков Александр Павлович
Отец ребёнка: Широков Павел Дмитриевич
Павлино, Балашиха, Московская область
Смерть
1980