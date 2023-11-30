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Павлов Яков Михайлович

Место рождения

Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Павлов Михаил Иванович

Мать: Павлова Анна Макаровна

Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Павлов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна

Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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