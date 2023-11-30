Павлов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Павлов Михаил Иванович
Мать: Павлова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павлов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Павлова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно